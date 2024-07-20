وزارة البيئة والمياه والزراعة

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- بواسطة أيمن الوشواش - طرحت فرصة استثمارية لتربية الأبقار بمنطقة مكة المكرمة على مساحة إجمالية 2,291,033.99م2؛ بهدف إنتاج وتصنيع الألبان، وزيادة الاكتفاء الذاتي في المملكة، وتحقيق أمن غذائي مستدام. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت فرصة استثمارية لتربية الأبقار بمنطقة مكة المكرمة على مساحة إجمالية 2,291,033.99م2؛ بهدف إنتاج وتصنيع الألبان، وزيادة الاكتفاء الذاتي في المملكة، وتحقيق أمن غذائي مستدام. وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية المتاحة تأتي بغرض إنتاج وتصنيع الألبان عالية الجودة والإسهام في تحقيق أمن غذائي مستدام، وكذلك دعم الأنشطة الزراعية والحيوانية في المنطقة، مبينة أن آخر موعد لاستلام العروض هو 09 سبتمبر 2024م، وموعد فتح المظاريف 10 سبتمبر 2024م.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة «فرص»، داعية المستثمرين إلى الاستفادة من الفرصة والإسهام في تطوير قطاع الألبان في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

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