غرفة المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع، بهدف دعم البرامج المشتركة في تأهيل وتوجيه وتطوير الشباب، والاستفادة من الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة. وقع المذكرة من جانب غرفة المدينة الأمين العام المهندس عبدالله أبوالنصر، ومن جانب جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع المديرة التنفيذية إلهام اليماني. تشمل مجالات التعاون: تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في المقار التابعة لكلا الطرفين، والإسهام في عمل بحوث التنمية المشتركة، إضافة إلى التعاون في إعداد نماذج العمل التجاري، ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

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