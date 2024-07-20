تغطية إصدار سندات أرامكو بـ6 أضعاف الحجم الأولي المستهدف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت أرامكو السعودية سندات بقيمة 6 مليارات دولار، وتمت تغطيته بأكثر من 6 أضعاف الحجم الأولي المستهدف، البالغ 5 مليارات دولار.

وشمل الإصدار 3 شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.

تتضمن الشرائح: 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034، بعائد قدره 5.250%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054، بعائد قدره 5.750%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064، بعائد قدره 5.875 %.

وتم تسعير السندات في 10 يوليو 2024، وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية.

وشهد الإصدار إقبالا واسعا من فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي.

وتم تسعير الشرائح الـ3 بشكل إيجابي، إذ تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو السعودية.

ونوّه النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، بالاهتمام الكبير والمشاركة الفاعلة من المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم، مبينا أن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، إضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة.

وأفاد بأن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة، يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية.

مشيرا إلى إظهار مستوى عال من الانضباط المالي على الدوام، إلى جانب الاستمرار في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال.

وأكد أن أرامكو السعودية تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، إضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.

الشرائح

2 مليار دولار سندات، مستحقة في 2034، بعائد 5.250%.

2 مليار دولار سندات، مستحقة في 2054، بعائد 5.750%.

2 مليار دولار سندات، مستحقة في 2064، بعائد 5.875 %.

التسعير

تم تسعير السندات في 10 يوليو 2024، وتم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية.

تسعير الشرائح الـ3 تم بشكل إيجابي، إذ تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس قوة المركز المالي لأرامكو.

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