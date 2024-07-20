سعودة 25% من المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ اليوم تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25%، على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يبدأ تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25% اعتبارا من تاريخ 21 يوليو 2024، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وأفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بأنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل.

وذكرت الوزارة أنها ستتولى الإشراف على تنفيذ قرار التوطين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كل برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الالكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

توطين المهن الهندسية:

النسبة 25%

التطبيق 21 يوليو 2024

أبرز المهن المستهدفة:

مهندس كيميائي

مهندس مدني

مهندس طيران

مهندس معماري

مهندس ميكانيكي

مهندس كهربائي

الاعتماد المهني:

يشترط حصول المهندسين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الهندسية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية. ولا يتم احتساب المهندسين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسبة التوطين:

يشترط لاحتساب المهندس السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري (الأجر الخاضع للاشتراك) المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 7,000 ريال، ولن يحتسب المهندس السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين.

الأهداف:

توفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات.

رفع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل والقطاع الخاص في المهن الهندسية.

تعزيز مساهمة المواطنين والمواطنات في المنظومة الاقتصادية.

الاستفادة من برامج الدعم: