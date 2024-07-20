مجموعة نيو للفضاء تقدم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت مجموعة نيو للفضاء بمنافسة الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)، بهدف إيجاد البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص من إنشاء وتطوير خدمات الرصد الفضائي للأرض، والأعمال الناشئة فيه، وتحفيز إسهامه في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عبر تطوير منتجات فضائية ذات قيمة مضافة.وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، في بيان لها، أن التصريح يتيح إنشاء وتشغيل منصة الكترونية لجمع ومعالجة بيانات الرصد الفضائي للأرض الواردة من الأقمار الصناعية، كصور مراقبة المعالم والظواهر الطبيعية للأرض، والتلوث البيئي، والطقس. وستكون المنصة ممكنا وسوقا رقميا.

كما تهدف إلى الربط بين مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض، ومقدمي خدمات القيمة المضافة الذين يستهدفون تطوير ومعالجة البيانات، وتحويلها إلى برامج ومنتجات فضائية ذات قيمة مضافة، وستمكن المنصة المستفيدين من القطاعين العام والخاص، من الحصول على بيانات الرصد الفضائي المعالجة التي ستخدم تطبيقات عدة في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والبيئة والنقل والتخطيط الحضري، وغيرها.

يذكر، أن الهيئة قامت بطرح وثيقة «طلب الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض» وإتاحة الفرصة للراغبين بالمنافسة في أبريل الماضي، وحددت 7 يوليو 2024 موعدا نهائيا لاستلام الطلبات، وتم على إثره استلام طلبات المرشحين، ثم اختيار مجموعة نيو للفضاء فائزا بالتصريح، وفق آلية التأهيل والتقييم المذكورة في الوثيقة المشار إليها آنفا، ويأتي ذلك ضمن جهودها في تمكين الأنشطة الفضائية، وتحفيز الاستثمارات في قطاع الفضاء، وتعزيز مكانة المملكة عالميا.

منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)

تتيح

إنشاء وتشغيل منصة الكترونية لجمع ومعالجة بيانات الرصد الفضائي للأرض الواردة من الأقمار الصناعية، كصور مراقبة المعالم والظواهر الطبيعية للأرض، والتلوث البيئي، والطقس.

إلى الربط بين مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض، ومقدمي خدمات القيمة المضافة، الذين يستهدفون تطوير ومعالجة البيانات وتحويلها إلى برامج ومنتجات فضائية ذات قيمة مضافة.

المستفيدين من القطاعين العام والخاص، من الحصول على بيانات الرصد الفضائي المعالجة، التي ستخدم تطبيقات عدة في قطاعات مختلفة، مثل: الزراعة والبيئة والنقل والتخطيط الحضري، وغيرها.

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