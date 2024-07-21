شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات المرخصة خلال شهر يونيو من حيث نوع الوقود والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى فى مصر، أن عدد المركبات التى تم ترخيصها من حيث نوع الوقود خلال شهر يونيو (زيرو ومستعمل) سجلت حوالى 371167 مركبة.

جاء من بينها 430 مركبة تعمل بالكهرباء و262182 تعمل بالبنزين و87230 تعمل بالسولار و8778تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر يونيه 2024 قد اوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 25855 مركبة وهذا يعنى انخفاض أرقام المبيعات عن الشهر السابق (مايو) كما أكد تقرير يونيو أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2135مركبة موديل 2021و3589 مركبة موديل 2022 و4075 مركبة موديل 2023 و15232 مركبة موديل 2024 و824 مركبة موديل 2025.