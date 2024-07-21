شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن في مصر.. تراجع محدود بالأسواق خلال تداولات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 05:00 ص

شهدت بورصة الدواجن في مصر اليوم الأحد هبوط محدود في الأسعار ، لتسجل أسعار الفراخ مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 82 إلي 88 جنيها للكيلو تقريباً مقابل مستويات وصلت إلي 95 جنيها للمستهلكين



وسجل سعر البيض في الأسواق استقرار ملحوظ لتسجل الكرتونة 142 جنيها للبيض الأبيض و 137 جنيها للبيض البلدي و 149 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار

وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ في المزارع من مستويات 90 إلى 85 جنيها ث 75 وصولا إلى 70 جنيها في تداولات اليوم

وشهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية الوصول إلى أدنى مستويات لها منذ 3 أشهر تقريباً مع هبوط في أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلى 65 جنيها.