شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدي في الأسواق بتعاملات اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة القصابين أن أسعار اللحوم الحمراء البلدي في الأسواق تسجل حال من الاستقرار ملحوظ عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من قبل الحكومة لتوفير احتياجات المستهلكين.



وأشار تقرير الأسعار الصادر من وحدة البحوث في الغرفة التجارية إلي أن سعر اللحوم"العجالي " يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلى أخرى.



وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلى 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيها، وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.