شكرا لقرائتكم خبر عن لو معاك 10 آلاف جنيه تشتري إيه من سوق الذهب؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبحث عدد كبير من المستهلكين عن آليات لتوجيه فوائضهم المالية، حتى المبالغ الصغيرة وفى سياق هذه السطور سنلقى الضوء على المنتج الذى يمكن أن تشتريه من سوق الذهب بسعر 10 آلاف جنيه.

ومع تحرك أسعار الذهب فى مصر فإن مبلغ 10 آلاف جنيه يمكنك من شراء سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام بسعر اليوم، ويمكن أن توفر قرابة 500 جنيه من المبلغ.

ويصل سعر سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام اليوم يصل إلى 9510 جنيها شامل المصنعية والضريبة فى سوق الصاغة

ارتفع سعر الذهب فى مصر خلال الأسبوع الماضى بسبب ارتباطه بحركة سعر أونصة الذهب العالمى التى ارتفعت وسجلت مستويات تاريخية، ولكن قبل نهاية الأسبوع قلص الذهب المحلى من مكاسبه بشكل كبير بعد التصحيح الذى شهده سعر الذهب العالمى.