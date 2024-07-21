شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح مجموعة تداول إلى 163.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن الإيرادات التشغيلية بلغت 353.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 268.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 31.6%.

ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 37.7% بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 26.3%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 207.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 168.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 23.6%.

ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى تأثير ارتفاع التكاليف المرتبطة بشركة شبكة مباشر المالية مقارنة بتأثير أقل في الربع المماثل من العام السابق وذلك بعد الاستحواذ على حصة 51% في 7 مايو 2023م، إلى جانب ارتفاع تكاليف القوى العاملة مدفوعة بالزيادة في أعداد الموظفين وفقًا لخطة نمو المجموعة، وارتفاع تكاليف صيانة الأنظمة، وزيادة تكاليف الاستهلاك والإطفاء.

وبلغت ربحية السهم 1.37 ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 0.88 ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 55.7%.

وبلغ إجمالي الربح 218.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م مقارنة مع 169.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 29.0%.

وبلغ الربح التشغيلي 145.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م مقارنة مع 100.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 44.8%.

وسجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة بلغ 163.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 201.5 مليون ريال في الربع السابق مما يمثل انخفاضًا بنسبة 18.7%.

وتشمل أسباب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع الربع السابق أن الإيرادات التشغيلية بلغت 353.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 387.6 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضا بنسبة 8.8%.

ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2024م مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض قيم التداول بنسبة 22.3%، مخففة جزئيا بزيادة في إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 11.9%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 207.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 195.4 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 6.4%. تعود الزيادة في المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف شركة شبكة مباشر المالية إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستهلاك والإطفاء.

وبلغت ربحية السهم 1.37 ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 1.68 ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 18.7%.

وبلغ إجمالي الربح 218.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 261.7 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.6%.

وبلغ الربح التشغيلي 145.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 192.3 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 24.2%.

وحققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 365.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 196.0 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 86.4%.

وتشمل أسباب ارتفاع صافي الربح للنصف الأول من العام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أن الإيرادات التشغيلية بلغت 741.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 493.0 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 50.3%.

ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2024م مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 72.0%، إلى جانب ارتفاع إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 30.2%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 403.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 328.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 22.9%.

ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل أساسي إلى توحيد البيانات المالية لشركة شبكة مباشر المالية، اعتبارًا من 7 مايو 2023م، بعد الاستحواذ على حصة 51%، إلى جانب الزيادة في تكاليف القوى العاملة بسبب الزيادة في عدد الموظفين وفقًا لخطة المجموعة، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.

وبلغت ربحية السهم 3.04 ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 1.63 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 86.4%.

وبلغ إجمالي الربح 479.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 292.0 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 64.3%.

وبلغ الربح التشغيلي 337.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 164.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 104.9%. الدمام - شريف احمد - حققت شركة مجموعة تداول السعودية صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 163.8 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 55.7%، مقارنة بـ105.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن الإيرادات التشغيلية بلغت 353.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 268.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 31.6%.ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 37.7% بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 26.3%.وبلغت المصاريف التشغيلية 207.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 168.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 23.6%.ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى تأثير ارتفاع التكاليف المرتبطة بشركة شبكة مباشر المالية مقارنة بتأثير أقل في الربع المماثل من العام السابق وذلك بعد الاستحواذ على حصة 51% في 7 مايو 2023م، إلى جانب ارتفاع تكاليف القوى العاملة مدفوعة بالزيادة في أعداد الموظفين وفقًا لخطة نمو المجموعة، وارتفاع تكاليف صيانة الأنظمة، وزيادة تكاليف الاستهلاك والإطفاء.وبلغت ربحية السهم 1.37 ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 0.88 ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 55.7%.وبلغ إجمالي الربح 218.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م مقارنة مع 169.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 29.0%.وبلغ الربح التشغيلي 145.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م مقارنة مع 100.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 44.8%.وسجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة بلغ 163.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 201.5 مليون ريال في الربع السابق مما يمثل انخفاضًا بنسبة 18.7%.وتشمل أسباب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع الربع السابق أن الإيرادات التشغيلية بلغت 353.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 387.6 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضا بنسبة 8.8%.ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2024م مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض قيم التداول بنسبة 22.3%، مخففة جزئيا بزيادة في إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 11.9%.وبلغت المصاريف التشغيلية 207.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 195.4 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 6.4%. تعود الزيادة في المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف شركة شبكة مباشر المالية إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستهلاك والإطفاء.وبلغت ربحية السهم 1.37 ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 1.68 ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 18.7%.وبلغ إجمالي الربح 218.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 261.7 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.6%.وبلغ الربح التشغيلي 145.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 192.3 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 24.2%.وحققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 365.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 196.0 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 86.4%.وتشمل أسباب ارتفاع صافي الربح للنصف الأول من العام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أن الإيرادات التشغيلية بلغت 741.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 493.0 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 50.3%.ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2024م مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 72.0%، إلى جانب ارتفاع إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 30.2%.وبلغت المصاريف التشغيلية 403.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 328.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 22.9%.ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل أساسي إلى توحيد البيانات المالية لشركة شبكة مباشر المالية، اعتبارًا من 7 مايو 2023م، بعد الاستحواذ على حصة 51%، إلى جانب الزيادة في تكاليف القوى العاملة بسبب الزيادة في عدد الموظفين وفقًا لخطة المجموعة، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.وبلغت ربحية السهم 3.04 ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 1.63 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 86.4%.وبلغ إجمالي الربح 479.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 292.0 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 64.3%.وبلغ الربح التشغيلي 337.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 164.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 104.9%.