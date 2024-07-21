شكرا لقرائتكم خبر عن «CNBC»: السعودية تسير بخطوات واثقة على طريق التنويع الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل المملكة العربية السعودية في مجالات عدة باستثمارات واتفاقات متعددة سعيًا لتقديم دولة أكثر قوة وأقوى اقتصاديًا وأشد تنوعًا وفق رؤية 2030، حيث تتخذ خطوات كبيرة وواثقة على طريق التنويع الاقتصادي، وفق ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) العالمية.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووزارة الخارجية الأمريكية في بيان لهما إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تعهدتا بالتعاون في مجال أبحاث واستكشاف الفضاء المدني في محاولة لتعزيز العمل المشترك بين البلدين الحليفين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وقع البلدان اتفاقية إطارية للتعاون في مجالات تشمل الطيران والتعليم وعلوم الأرض. اتفاقية أرتميس وأشارت الاتفاقية أيضًا إلى أهمية اتفاقية أرتميس التي وقعتها أمريكا في عام 2020 والمملكة في عام 2022 والتي تلتزم بـ"استكشاف الفضاء بشكل شفاف وآمن ومسؤول"، وفقًا لما قالته وزارة الخارجية. هيئة الفضاء السعودية أنشأت حكومة المملكة العربية السعودية هيئة الفضاء السعودية في عام 2018 بهدف تطوير قدرات المملكة في مجال الفضاء وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

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وتصف الهيئة نفسها بأنها ”تعمل بنشاط على تطوير وتوسيع قطاع الفضاء” كجزء من رؤية المملكة 2030 الأوسع نطاقًا، والتي تسعى إلى تحديث الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر إيراداته بعيدًا عن النفط. تطوير الاقتصاد الأخضر في جانب آخر، تعمل المملكة على دعم المناخ حيث قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ بأكثر من 80 مبادرة واستثمارات تتجاوز 180 مليار دولار لتطوير الاقتصاد الأخضر في البلاد، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، وفق ما ذكر موقع إم إس إن الأمريكي. التقدم المستدام ورؤية 2030 أكد الإبراهيم، في كلمة ألقاها خلال منتدى للتنمية المستدامة 2024 في نيويورك :"أن السعودية تعمل على تعزيز الاستدامة محلياً وتتبع نهجاً يشمل كافة جوانب الاقتصاد ويركز على الإنسان لتحقيق إمكاناته الكامنة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".

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أضاف "إننا في المملكة العربية السعودية ندرك أن التقدم المستدام يعتمد على خلق واستغلال الفرص لتحسين المستوى العام للمعيشة وتعزيز نوعية الحياة". صندوق الاستثمارات العامة وفي إطار جهود التطوير الضخم والتنويع، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مبادرة رائدة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في المملكة من خلال اتفاقيات التصنيع المحلية، وفق ما ذكر موقع إم إس إن الأمريكي، وذلك بهدف تعزيز قدرات الإنتاج المحلية والحد من الاعتماد على الواردات. جهود توطين الصناعات في السعودية ومن المتوقع أن تؤدي جهود التوطين إلى خلق فرص عمل كبيرة وتحفيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة.

ومن خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها المتجددة الوفيرة، تهدف المملكة إلى الاستفادة من التحول العالمي نحو حلول الطاقة المستدامة.

ويؤكد النهج الاستباقي الذي يتبناه صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الشراكات مع مراكز النجاح بالعالم على التزامه بدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية طويلة الأجل. توقعات النمو السعودية يأتي ذلك فيما، قال صندوق النقد الدولي من أنه من المتوقع أن تحقق المملكة نموًا وارتفاعًا بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.7% في عام 2024 بينما قدر الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.

وتوقع الصندوق أن تحقق السعودية نموًا أكبر للعام المقبل 2025 يصل إلى 4.7%. اقتصاد أكثر تنوعًا وقالت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية، إن اقتصاد السعودية في طور جهوده لسياسة التنويع الشامل أصبحت أقل اعتمادا على إنتاج النفط في إيراداته حيث كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة عن أن الإيرادات غير النفطية ستصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2023. نجاح طرح أسهم أرامكو جمعت المملكة أكثر من 12 مليار دولار ( 45 مليار ريال سعودي) قبل أسابيع قليلة من بيع أسهم إضافية في شركة "أرامكو" بعد زيادة الطرح لشركة الطاقة العملاقة.

تمكنت الشركة، التي تعد واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، من جمع مليار دولار أكثر من المتوقع من بيع الحصة.

ومن المرجح أن تذهب هذه الإيرادات إلى دعم عملية التنويع الاقتصادي بعيدًا عن إنتاج النفط والغاز بموجب خطة رؤية المملكة 2030.

ورغم ذلك تظل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم حيث ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية أن المملكة تمتلك نحو 17% من احتياطيات العالم المؤكدة من النفط الخام.