شكرا لقرائتكم خبر عن «الأندلس»: إنشاء مركز تجاري بـ831 مليون ريال في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاندلس العقارية البدء في إنشـــاء مركـــز تجـــاري نوعـــي بمنطقـــة مكـــة المكرمـــة بتكلفة إجمالية تقديرية للمشروع 831 مليون ريال شاملة قيمة الأرض.ووفقا لبيان الشركة على تداول، قرر مجلس مديري شركة ماسات العقارية (شركة المشروع) ، تعيين شركة هامات القابضة (طرف ذو علاقة) كمطور للمشروع المذكور.وبحسب تقرير المطور فقد تم اختيـار التصميم الهندسـي النهائي الأمثل للمشروع من بين مجموعة من التصاميم التي تم إعدادها من قبل أمهر المكاتب الهندسية في المملكة.ويشمل المشروع حسب التصميم الهندسي مساحة تأجيرية تقديرية تبلغ (50,650) متر مربع.ويضم المشروع تقريبا ( 350 ) وحدة إيجارية من ضمنها معارض كبرى، ومنافذ بيع بالتجزئة، وهايبر ماركت، ومنطقة ترفيهية، ومنطقة مقاهي ومطاعم داخلية وخارجية ، وهـــو مكون مـــن طابقيـــن ، ومبنى لمواقف السيارات متعدد المستويات يضم 1,800 موقفاً تقريباً.كما تم استخراج رخصة البناء المطلوبة مــن قبــل الأمانة، وتم البــدء بالأعمال الإنشائية والهيكليـة.وسيجري الافصاح عن أي تطور جوهري خاص بهذا المشروع عند حدوثه.وسيبدأ إنشاء المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024، وسيكون تمويل المشروع بشكل رئيسي بالاعتماد على القروض البنكية من خلال شركة المشروع، وجزئيا من خلال الموارد الذاتية للشركاء.ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المشروع في الربـع الأول مـن العـام 2027.وتوقعت الشركة أن يكون للمشروع تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله في الربع الثاني من عام 2027.وكانت الشركة قد أعلنت في موقع تداول بتاريخ 30/06/2021 شراء الأرض الواقعة في حي أم جرفان (النقا الجديد ) جنوب غرب مكة المكرمة، على طريق الدائري الرابع ( مخطط الرأفة )، ومساحتها الإجمالية ( 127,434.10 ) متر مربع، وذلك عبر شركة ماسات العقارية التي تمتلك الشركة نسبة 25% من رأسمالها ، في حين تمتلك شركة بروج العالمية ( طرف ذو علاقة ) نسبة 75% من رأسمالها.