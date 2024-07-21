وزير الاستثمار: الارتقاء بالإجراءات والخدمات على رأس أولويات خطة العمل

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القاهرة - سامية سيد - مهندس عصام النجار: الهيئة تكرس جهودها لخدمة المصدرين

في أول زيارة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية للجهات التابعة للوزارة، قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث عقد لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها ، مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في مجال التجارة الخارجية والعمل على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

وقال «الخطيب»: إن الهيئة تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية إلى أعلي المستويات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ.

وعقد الوزير لقاء مع مجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال حيث تم مناقشة عدد من المحاور الهامة والمتعلقة بالعمل خلال المرحلة المقبلة

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد افتتح معمل الاختبارات الضوئية والكهربية والفوتومترية بفرع الهيئة بميناء القاهرة الجوي، ،مؤكدا علي أن إنشاء المعمل يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير كافة المعامل التابعة؛ مما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالمياً،

وتفقد الوزير خلال الزيارة معمل اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بفرع الهيئة بمطار القاهرة، والذي يقدم خدمات اختبار المحركات المستوردة.

كما تفقد الوزير معمل الضغوط وترشيد استهلاك المياه، الذي تم إنشاؤه تطبيقا لرؤية الدولة في الحفاظ على الموارد المائية وضمان جودة كافة السلع المستوردة.

كما قام الوزير بزيارة للمبنى المطور لفرع الهيئة، مشيراَ إلى جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى حوكمة كافة المنافذ الحدودية وتطوير الدوائر الجمركية.

وفي سياق متصل افتتح الوزير وحدة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات (PT) بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تقدم خدمة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات لتقييم أداء المختبرات التابعة للهيئات الحكومية والقطاع الخاص طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17043:2023.

وفي ختام جولته تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجموعة من المعامل بالإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية والكيميائية شملت معمل المبيدات والسموم ومعمل الزيوت ومعمل المواد المضافة ومعمل الفحوص الفيزيقية ومعمل الفحص السريع ومعمل الإنزيمات والهرمونات.

من جانبه أشار المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن معمل الاختبارات الضوئية والفوتومترية يعد من أحدث المعامل المنشأة بالإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية.



















