شكرا لقرائتكم خبر عن «بدجت السعودية»: انتهاء إجراءات الاستحواذ على «معدات الجزيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) انتهاء إجراءات الاستحواذ على كامل الحصص في شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات) من خلال شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) المملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية).

ووفقا لبيان الشركة تداول فإنها انتهت من إجراءات الاستحواذ على كامل الحصص في شركة عالم السيارات والبالغة (300,000) حصة، تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة عالم السيارات من خلال شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) المملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية).

وأضافت أن الاستحواذ مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لمالك رأس مال شركة عالم السيارات، بحيث ستتم زيادة رأس مال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) من (711,666,680) ريال إلى (781,666,680) ريال من خلال إصدار سبعة ملايين (7,000,000) سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها من (71,166,668) سهماً عادياً إلى (78,166,668) سهماً عادياً، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 9.84% من رأس مال بدجت السعودية قبل إصدار أسهمها الجديدة.

وسيظهر الأثر المالي لصفقة الاستحواذ على النتائج المالية اعتباراً من الربع الثالث للسنة المالية 2024م