شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أول أحزمة متمعدنة للمنافسة أمام شركات الاستكشاف المحلية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.