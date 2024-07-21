شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تنظم حفل تكريم للدكتور عاصم الجزار الوزير السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني: الدكتور عاصم الجزار قيمة وقامة.. وأضاف للوزارة الكثير.. وبذل جهوداً كبيرة طوال فترة عمله

الجزار: ثقة القيادة السياسية بأحد أبناء الوزارة أكبر دليل على نجاحها ودورها البناء فى تحقيق النهضة العمرانية

فى جو تسوده المودة والمحبة، نظم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس السبت، حفلاً لتكريم سلفه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومسئولى جهات الوزارة المختلفة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة، والعاملين بمكتب وزير الإسكان.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدكتور عاصم الجزار، قيمة وقامة، وأضاف للوزارة الكثير، وبذل جهوداً كبيرة طوال فترة عمله بمواقع مختلفة بوزارة الإسكان، بدءاً بنائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ثم رئيسا للهيئة، ومرورا بعمله نائباً لوزير الإسكان، وختاماً بتوليه منصب وزير الإسكان مطلع عام 2019، هذا بجانب دوره الكبير في إعداد المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية - مصر 2052.

ومن جانبه، عبر الدكتور عاصم الجزار، عن سعادته بهذا التكريم، وهذه الحفاوة من زملائه وأبنائه بوزارة الإسكان، مؤكداً أن ثقة القيادة السياسية، ورئيس الوزراء، بالمهندس شريف الشربيني، وتوليته حقيبة الإسكان، وهو أحد أبناء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، أكبر دليل على النجاحات الكبيرة التى حققتها الوزارة، ودورها المثمر والبناء فى تحقيق النهضة العمرانية فى الجمهورية الجديدة، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.