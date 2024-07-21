شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تفى بوعودها.. بداية من اليوم وقف تخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

بداية من اليوم الأحد، الموافق 21 يوليو، تبدأ شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية فى وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، حتى منتصف سبتمبر المقبل، وفاء بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ عدة أسابيع.

وسبق أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم توفير نحو 1,2 مليار دولار، لاستيراد شحنات الغاز والسولار والمازوت المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء على مدار فترة الصيف، ووقف خطة تخفيف الأحمال، تمهيدا للقضاء على هذه المشكلة نهائيا، آخر هذا العام.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على إدخال نحو 4 جيجا وات من الطاقة المتجددة على الشبكة فى الصيف المقبل، بما يسهم فى سد الفجوة، التى تنشأ نتيجة زيادة الاستهلاك، والتوسعات التنموية.

وفى الوقت نفسه شدد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة الاستمرار فى خطة ترشيد الاستهلاك التى أعلنت عنها الحكومة، بما يسهم فى توفير الموارد الدولارية التى يتم استخدامها فى استيراد المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات.