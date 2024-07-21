شكرا لقرائتكم خبر عن لتيسير عملية توصيل الغاز.. بروتوكول تعاون لمودرن جاس لتسهيل دفع تكلفة التوصيل والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة إيجاد حلول مالية مبتكرة للعملاء، وتوفير خيارات دفع متعددة لتيسير عملية توصيل الغاز الطبيعي.

أعلنت شركتي "مودرن جاس" إحدى شركات قطاع البترول و شركة "كونتكت كريدي تك"، الذراع التمويلية الرقمية التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بهدف تقديم خدمات وتسهيلات مالية مبتكرة من خلال توفير طرق دفع متنوعة لتسهيل عملية دفع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للعملاء.

كما يتماشى هذا التعاون مع رؤية الدولة المصرية 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية المقدمة للسوق المصري، مع الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

وقد قام بتوقيع العقد كل من المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مودرن جاس، و المهندس عمر الفقي، العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك.



