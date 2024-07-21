شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سبكيم» إلى 121.5 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، حققت سبكيم صافي أرباح خلال الربع الحالي أقل من الربع المماثل من العام السابق.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع في تكلفة المبيعات نظرا لارتفاع أسعار اللقيم و المواد الأولية للغاز الطبيعي , غاز الإيثان , البيوتان , الإيثيلين والبروبان بالرغم من الإرتفاع في كمية المبيعات.

ومن ضمن الأسباب انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت الشركة التسوية الكاملة و النهائية لمطالبة التأمين بمبلغ 53 مليون ريال والمتعلقة بكافة الأضرار الناجمة عن الحريق في إحدى مصانع الشركات التابعة (الشركة

وحققت الشركة صافي أرباح خلال الربع الحالي أقل من الربع السابق.

وجاء ذلك نتيجة إلى انخفاض كمية مبيعات الشركة وذلك لأعمال الصيانة المجدولة للشركة العالمية لخلات الفينيل والشركة العالمية للأسيتيل والشركة العالمية للغازات كما تم الإعلان عنها مسبقا في تداول الذي تم تعويضه جزئيا من ارتفاع أسعار بعض منتجات الشركة. والتي قابلها ارتفاع في تكلفة المبيعات نظرا لارتفاع أسعار اللقيم والمواد الأولية, للبيوتان , الإيثيلين والبروبان.

ومن ضمن الأسباب: ارتفاع الخسائر من حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت الشركة التسوية الكاملة و النهائية لمطالبة التأمين بمبلغ 53 مليون ريال والمتعلقة بكافة الأضرار الناجمة عن الحريق في إحدى مصانع الشركات التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة) كما تم الإعلان عنه في تداول.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال الفترة الحالية أقل من الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: انخفاض في الإيرادات نظرا لانخفاض أسعار أغلب منتجات الشركة و التي قابلها ارتفاع في تكلفة المبيعات نظرا لارتفاع أسعار اللقيم والمواد الأولية للغاز الطبيعي , غاز الإيثان , البيوتان , الإيثيلين و البروبان مما ساهم في انخفاض الربح التشغيلي.

ومن ضمن الأسباب انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

بالإضافة إلى ذلك ، تلقت الشركة التسوية الكاملة و النهائية لمطالبة التأمين بمبلغ 53 مليون ريال والمتعلقة بكافة الأضرار الناجمة عن الحريق في إحدى مصانع الشركات التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة) كما تم الإعلان عنه في تداول. الدمام - شريف احمد - حققت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، صافي ربح يقدر بنحو 121.5 مليون ريال، في الربع الثاني من 2024، منخفضا بنسبة 61.2%، مقارنة بـ 312.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، حققت سبكيم صافي أرباح خلال الربع الحالي أقل من الربع المماثل من العام السابق.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع في تكلفة المبيعات نظرا لارتفاع أسعار اللقيم و المواد الأولية للغاز الطبيعي , غاز الإيثان , البيوتان , الإيثيلين والبروبان بالرغم من الإرتفاع في كمية المبيعات.ومن ضمن الأسباب انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.بالإضافة إلى ذلك، تلقت الشركة التسوية الكاملة و النهائية لمطالبة التأمين بمبلغ 53 مليون ريال والمتعلقة بكافة الأضرار الناجمة عن الحريق في إحدى مصانع الشركات التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة) كما تم الإعلان عنه في تداول.وحققت الشركة صافي أرباح خلال الربع الحالي أقل من الربع السابق.وجاء ذلك نتيجة إلى انخفاض كمية مبيعات الشركة وذلك لأعمال الصيانة المجدولة للشركة العالمية لخلات الفينيل والشركة العالمية للأسيتيل والشركة العالمية للغازات كما تم الإعلان عنها مسبقا في تداول الذي تم تعويضه جزئيا من ارتفاع أسعار بعض منتجات الشركة. والتي قابلها ارتفاع في تكلفة المبيعات نظرا لارتفاع أسعار اللقيم والمواد الأولية, للبيوتان , الإيثيلين والبروبان.ومن ضمن الأسباب: ارتفاع الخسائر من حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.بالإضافة إلى ذلك، تلقت الشركة التسوية الكاملة و النهائية لمطالبة التأمين بمبلغ 53 مليون ريال والمتعلقة بكافة الأضرار الناجمة عن الحريق في إحدى مصانع الشركات التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة) كما تم الإعلان عنه في تداول.وحققت الشركة صافي أرباح خلال الفترة الحالية أقل من الفترة المماثلة من العام السابق.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: انخفاض في الإيرادات نظرا لانخفاض أسعار أغلب منتجات الشركة و التي قابلها ارتفاع في تكلفة المبيعات نظرا لارتفاع أسعار اللقيم والمواد الأولية للغاز الطبيعي , غاز الإيثان , البيوتان , الإيثيلين و البروبان مما ساهم في انخفاض الربح التشغيلي.ومن ضمن الأسباب انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.بالإضافة إلى ذلك ، تلقت الشركة التسوية الكاملة و النهائية لمطالبة التأمين بمبلغ 53 مليون ريال والمتعلقة بكافة الأضرار الناجمة عن الحريق في إحدى مصانع الشركات التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة) كما تم الإعلان عنه في تداول.