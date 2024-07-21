شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة «القصيم القابضة للاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار إنهاء تكليف المهندس محمد بن عبد الرحمن السواجي بمهام الرئيس التنفيذي المكلف وتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، أعلنت صدور قرار مجلس الإدارة، أمس بإعادة تشكيل رئاسة مجلس الإدارة بتعيين أحمد بن سليمان سلامه المزيني رئيسا لمجلس الإدارة من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 21/02/2026م بدلاً من عبد الرحمن بن صالح الحضيف الذي يحتفظ بعضويته في مجلس الإدارة كعضو مستقل.
وصدر قرار مجلس الإدارة في 20 يوليو 2024 بإعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 21/02/2026م.
وتتكون أعضاء اللجنة قبل إعادة التشكيل من: أحمد المزيني رئيسا، وعضوية كل من: عبدالرحم الحضيف وووليد القصيبي.
وسيكون أعضاء اللجنة بعد إعادة التشكيل: وليد القصيبي رئيسا، وعضية كل من عبدالرحمن الحضيف، وبدر القاضي.
وصدر قرار مجلس الإدارة في 20 يوليو 2024 بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 21/02/2026م
ويتكون أعضاء اللجنة بعد إعادة التشكيل من: د. فيصل الخميس، ورشيد الرشيد، وبدر القاضي.
وقرر مجلس الإدارة إعادة تعيين ممثلي للشركة لدي هيئة السوق المالية ولدي شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، أعلنت صدور قرار مجلس الإدارة، أمس بإعادة تشكيل رئاسة مجلس الإدارة بتعيين أحمد بن سليمان سلامه المزيني رئيسا لمجلس الإدارة من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 21/02/2026م بدلاً من عبد الرحمن بن صالح الحضيف الذي يحتفظ بعضويته في مجلس الإدارة كعضو مستقل.
وصدر قرار مجلس الإدارة في 20 يوليو 2024 بإعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 21/02/2026م.
وتتكون أعضاء اللجنة قبل إعادة التشكيل من: أحمد المزيني رئيسا، وعضوية كل من: عبدالرحم الحضيف وووليد القصيبي.
وسيكون أعضاء اللجنة بعد إعادة التشكيل: وليد القصيبي رئيسا، وعضية كل من عبدالرحمن الحضيف، وبدر القاضي.
وصدر قرار مجلس الإدارة في 20 يوليو 2024 بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 21/02/2026م
ويتكون أعضاء اللجنة بعد إعادة التشكيل من: د. فيصل الخميس، ورشيد الرشيد، وبدر القاضي.
وقرر مجلس الإدارة إعادة تعيين ممثلي للشركة لدي هيئة السوق المالية ولدي شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.