شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت» تتحول للربحية بـ5.11 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة أميانتيت العربية السعودية للربحية في الربع الثاني من 2024، مسجلة صافي ربح قدره 5.114 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 10.084 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، استطاعت أميانتيت الحفاظ على نمو مبيعاتها خلال الربع الحالي بنسبة 17.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة مجهوداتها في زيادة حجم الطلبات الجديدة مع الاستمرار في ترشيد التكاليف والذي أدى الى زيادة مجمل الربح بنسبة 68.5% في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ومن ضمن أسباب الربحية: انخفاض المصاريف التمويلية في الربع الحالي لعام 2024م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة لتخلص الشركة من نسبة 77% من إجمالي التزاماتها البنكية.
وسجلت شركة أميانتيت العربية السعودية صافي ربح في الربع الحالي لعام 2024م بمبلغ 5.11 مليون ريال لمساهمي الشركة، مقابل صافي ربح بمبلغ 474.51 مليون ريال لمساهمي الشركة في الربع السابق.
وسجلت الشركة أرباح محاسبية بمبلغ 639 مليون ريال في الربع السابق لعام 2024م نتيجة تسوية 77% من إجمالي التزاماتها البنكية.
ووفقا للبيان، سجلت شركة أميانتيت العربية السعودية صافي ربح في الفترة الحالية لعام 2024م بمبلغ 479.62 مليون ريال لمساهمي الشركة، مقابل صافي خسارة بمبلغ (8.09) مليون ريال لمساهمي الشركة في الفترة السابقة.
ونوهت بتسوية 77% من إجمالي التزاماتها البنكية وتحقيق أرباح محاسبيه بقيمة 639 مليون ريال.
ومن ضمن الأسباب: ارتفاع الإيرادات في الفترة الحالية لعام 2024م مقارنة مع الإيرادات للفترة السابقة لعام 2023 بنسبة 8.71%.
وشملت الأسباب: انخفاض المصاريف التمويلية في الفترة الحالية لعام 2024م مقارنة مع الفترة المماثلة للعام السابق بنسبة 46.89% نتيجة لتخلص الشركة من نسبة 77% من إجمالي التزاماتها البنكية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، استطاعت أميانتيت الحفاظ على نمو مبيعاتها خلال الربع الحالي بنسبة 17.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة مجهوداتها في زيادة حجم الطلبات الجديدة مع الاستمرار في ترشيد التكاليف والذي أدى الى زيادة مجمل الربح بنسبة 68.5% في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ومن ضمن أسباب الربحية: انخفاض المصاريف التمويلية في الربع الحالي لعام 2024م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة لتخلص الشركة من نسبة 77% من إجمالي التزاماتها البنكية.
وسجلت شركة أميانتيت العربية السعودية صافي ربح في الربع الحالي لعام 2024م بمبلغ 5.11 مليون ريال لمساهمي الشركة، مقابل صافي ربح بمبلغ 474.51 مليون ريال لمساهمي الشركة في الربع السابق.
وسجلت الشركة أرباح محاسبية بمبلغ 639 مليون ريال في الربع السابق لعام 2024م نتيجة تسوية 77% من إجمالي التزاماتها البنكية.
ووفقا للبيان، سجلت شركة أميانتيت العربية السعودية صافي ربح في الفترة الحالية لعام 2024م بمبلغ 479.62 مليون ريال لمساهمي الشركة، مقابل صافي خسارة بمبلغ (8.09) مليون ريال لمساهمي الشركة في الفترة السابقة.
ونوهت بتسوية 77% من إجمالي التزاماتها البنكية وتحقيق أرباح محاسبيه بقيمة 639 مليون ريال.
ومن ضمن الأسباب: ارتفاع الإيرادات في الفترة الحالية لعام 2024م مقارنة مع الإيرادات للفترة السابقة لعام 2023 بنسبة 8.71%.
وشملت الأسباب: انخفاض المصاريف التمويلية في الفترة الحالية لعام 2024م مقارنة مع الفترة المماثلة للعام السابق بنسبة 46.89% نتيجة لتخلص الشركة من نسبة 77% من إجمالي التزاماتها البنكية.