شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 21-7-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 01:52 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 21-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.25جنيه للشراء، 13.27جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.34جنيه للشراء، و13.27جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.25 جنيه للشراء.

13.27جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.34جنيه للشراء.

13.27جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.26جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.35جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.33جنيه للشراء.

13.27جنيه للبيع.