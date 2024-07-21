شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالى.. تعرف على أسعار البترول العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول الأحد، 21 يوليو 2024 02:00 م

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعارالعالمية للبترول اليوم الأحد . وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم تراجعت وتتجه نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالى مع ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن اقتصاد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم حيث تفوقت التوقعات الإمدادات. وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 82.63 دولار للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.13 دولار للبرميل. وسجل خام أوبك 85.43 دولار للبرميل.



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