شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الطاقة" بنسبة 6.5% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 6.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.4%، يليه قطاعا مواد البناء، والسياحة والترفيه 2.7%، 2.3%، على التوالي، وصعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، 1.2%، 1%، على التوالي.

وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، وزاد قطاعا البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.5%، وانخفض قطاعا التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.967 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 95.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.61%، والعرب على 3.92%، واستحوذت المؤسسات على 17.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 80.9 مليون جنيه، 20.9 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء 28.3 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 28783 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 35457 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 12437 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 9507 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2781 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 6415 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة.