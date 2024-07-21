شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعداد لحفر بئرين بحقول دسوق وجاهزية بئر دسوق 6-1 للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار المتابعة الميدانية لمجهودات العاملين بحقول الإنتاج ودعم سبل زيادة معدلاته والوقوف على منظومة السلامة، قام الدكتور عبد الحميد جويلى نائب رئيس شركة ايجاس للاتفاقيات والاستكشاف بتفقد حقول دسوق للغاز الطبيعى لشركة دسوق للبترول بدلتا النيل الأرضية .

وفى إطار الزيارة تم متابعة وتفقد العمليات داخل الموقع وعقد لقاء مع العاملين بحضور المهندس على صالح مدير عام العمليات بالشركة والمهندس سيد مختار مدير الحقول.وجاءت الزيارة تأكيدا على تعزيز التواصل بين قيادات قطاع البترول والكوادر العاملة فى الحقول والمواقع الإنتاجية.



وتم خلال الزيارة متابعة سير العمل والوقوف عن قرب على مستجدات عمليات الاستكشاف والانتاج،كما تم متابعة الاستعدادات لحفر بئرين جديدتين وجاهزية بئر دسوق 6-1 لعمليات الإنتاج من الطبقات العليا وتجهيز معدات اختبارالبئر وزيادة الإنتاج بمعدل 3 ملايين قدم مكعب يوميا.ً



جرى خلال الزيارة الوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع تحديث محطة المعالجة المركزية لاستيعاب زيادة الانتاج من آبار شمال غرب سيدى غازى بمعدل 5 ملايين قدم مكعب غاز يوميا،كما تم استعراض اجراءات التحديث التكنولوجى فى انظمة تحكم المعدات والتى اسهمت فى الحد من الفاقد بالاضافة إلى برامج الصيانة لرفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات وترشيد الاستهلاك من المحروقات.



وجرى الوقوف على مشروعات الحد من الانبعاثات والاستفادة من غازات الشعلة حيث كانت شركة دسوق اول شركة فى قطاع البترول تحقق هذا التوجه حفاظا على البيئة.



شهدت الزيارة تقييم اجراءات السلامة والصحة المهنية بالحقول والتأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بها لضمان سلامة العاملين والحفاظ على البيئة وتحسين المنظومة ومراجعتها دوريا، و قد لوحظ الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية حيث توضح المؤشرات تحقيق فريق العمل 3627 يوم عمل دون اصابات او وقت ضائع منذ اول انتاج للغاز عام 2014.