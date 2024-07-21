شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 21-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 21-7-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.967 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والقلعة للاستثمارات المالية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية.

البورصة تربح 21 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.967 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 95.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.61%، والعرب على 3.92%، واستحوذت المؤسسات على 17.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 80.9 مليون جنيه، 20.9 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء 28.3 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 28783 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 35457 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 12437 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 9507 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2781 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 6415 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

أسهم خزينة



أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 330 ألف سهم، والثانية 64 ألف سهم، والثالثة 3.326 مليون سهم، والرابعة 50 ألف سهم.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمهندس للتامين، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 10 آلاف سهم، 14 سهمًا، 300 ألف سهم، 342 ألف سهم، 490 سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 151.6 ألف سهم، 5500 سهم، 300 سهم، 1023 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي شركتا الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 126 ألف سهم، 7000 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 230 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) عدد 151.6 ألف سهم، وباعت إدارة شركتا بلتون القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 589.4 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بيع المساهم أشرف كمال جبره عدد 124.5 ألف سهم بسعر 2.112 جنيه بقيمة إجمالية 263 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.28% إلى 6.08%، ونفذت الصفقة من خلال شركتي نيوبرنت لتداول الأوراق المالية، وحلوان للسمسرة في الأوراق المالية.

شركات المطاحن



أعلنت عدد من شركات المطاحن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 إلى 30 يونيو عام 2024، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية بنسبة نمو 17.34%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 207.6 مليون جنيه مقارنة مع 141.5 مليون جنيه بنسبة نمو 46.67%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 220.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 إلى 30 يونيو عام 2024، مقابل 246.9 مليون جنيه خلال السنة المالية الماضية بنسبة نمو 89%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19.6 مليون جنيه مقارنة مع 42 مليون جنيه بنسبة نمو 47%.

وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا، إيرادات بلغت 703.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 إلى 30 يونيو عام 2024، مقابل 620.5 مليون جنيه خلال السنة المالية الماضية، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 184.9 مليون جنيه مقارنة مع 148.1 مليون جنيه.