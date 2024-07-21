شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: النصر للسيارات كيان صناعي مهم نحرص على دعمه تكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات وجذب الاستثمارات، قام المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، بجولة ميدانية بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمنطقة وادى حوف فى حلوان.

تفقد المهندس محمد شيمى، مختلف عنابر الإنتاج بالشركة سواء للمركبات التجارية أو سيارات الركوب، حيث تابع عمليات إعادة تأهيل وتهيئة البنية التحتية لاستقبال خطوط الإنتاج الجديدة. وشملت الجولة خطوط الدهان والتجميع والالبو، واستعرض عددا من نماذج المركبات التجارية من إنتاج الشركة، والمتمثلة فى سيتى باص، ميدى باص، وميكروباص.

وحرص المهندس محمد شيمى على لقاء العاملين بالمصنع وتحفيزهم والتأكيد على أن النهوض بالشركة وتطويرها لن يكتمل إلا بجهود العاملين، وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وعقد المهندس محمد شيمى اجتماعا مع المهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور مهندس خالد شديد العضو المنتدب التنفيذى لشركة النصر للسيارات، بحضور عدد من قيادات الشركة، استعرض خلاله خطة العمل والموقف الحالى لإعادة إحياء وتطوير الشركة، والرؤية المستقبلية والتسويقية والفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ومستجدات المفاوضات الجارية مع عدد من الشركات العالمية لبحث فرص الشراكة فى إنتاج سيارات الركوب والمركبات التجارية.

أكد المهندس محمد شيمى أن الدولة تولى أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات فى مصر خاصة فى ظل توفر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع فى هذه الصناعة، مشيراً إلى أن شركة النصر للسيارات تعد أحد الكيانات الصناعية الهامة التى تمتلك اسما كبيرا وتاريخا وعلامة تجارية عريقة، وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور العالمى فى صناعة السيارات، وبحث فرص الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبى وتحقيق قيمة مضافة للصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى.

‏‎جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960، وتعد واحدة من كبرى الشركات فى صناعة السيارات، وعادت من التصفية فى عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات فى عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوى متخصص فى إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.