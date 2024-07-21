شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة العقار" تشدد على الالتزام بتوثيق العقود لتعزيز الشفافية والان نبدء بالتفاصيل

خدمة التوثيق العقاري للأفراد والمنشآت

تنظيم الأنشطة العقارية في السعودية

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية الالتزام بتوثيق العقود العقارية في جميع التعاملات المتعلقة بالقطاع العقاري.وبينت أن تستهدف الإسهام بصورة فعّالة في حفظ حقوق جميع المتعاملين، والحد من النزاعات العقارية، والرفع من جودة التعاملات بما يحقق نمو واستدامة القطاع.وتتيح الهيئة من خلال منصاتها الرقمية المعتمدة خدمة التوثيق العقاري للأفراد والمنشآت، سعيًا لتنظيم التعاملات في السوق العقاري، وحماية المستفيدين ورفع الثقة في السوق، وتحفيز النشاط العقاري.كما تعمل على رفع الوعي العقاري لدى المتعاملين العقاريين، والتعريف بالخدمات والأنظمة والتشريعات العقارية من خلال مبادراتها العقارية وتنظيمها للملتقيات العقارية، ومشاركتها في المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالقطاع، مما يسهم في تحقيق الشفافية والموثوقية.يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تهدف من خلال جهودها المستمرة إلى تنظيم الأنشطة العقارية كافة، من خلال تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين.وتسهم الخدمات في رفع جودة التعاملات العقارية، وخدمة المتعاملين في القطاع بما ينسجم مع تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستهدفات رؤية الممكلة 2030.