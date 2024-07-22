هيئة السوق المالية تؤكد سلامة أنظمة تشغيل تداول السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت هيئة السوق المالية سلامة أنظمة تشغيل السوق المالية السعودية (تداول السعودية).

وأوضحت الهيئة أنه إشارة إلى العطل التقني الذي تأثرت به معظم الجهات حول العالم، فقد تم بالتنسيق منذ اللحظة الأولى مع الجهات ذات العلاقة بالسوق المالية السعودية للتأكد من عدم تأثرها.

وأفادت أن عمليات الفحص بينت سلامة أنظمة تشغيل السوق المالية السعودية، وجاهزيتها التامة لتقديم الخدمات لكافة المستثمرين في السوق المالية في جلسات التداول ليوم 21 يوليو 2024 (أمس).

وذكرت الهيئة أنه تم التعميم على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بضرورة الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.

كما أعلنت شركة تداول السعودية عن سلامة وجاهزية أنظمتها لضمان تقديم الخدمات لكافة المستثمرين في السوق السعودية.

وأكدت هيئة السوق المالية أن الفرق التقنية تعمل على مراقبة الأنظمة على مدار الساعة، للتأكد من استمرار عدم تأثر الخدمات والبنية الأساسية التقنية، وضمان استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة في السوق المالية السعودية. ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على الإعلان عبر موقع الهيئة الالكتروني.

وكان خلل فني عالمي في شبكة الإنترنت تسبب في تعطيل عمل شركات الطيران والاتصالات ووسائل إعلام والبنوك وأسواق التداول الرئيسة، حيث تم الإبلاغ عن تعطل حركة الطيران بعدد من مطارات العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وتركيا وأستراليا وألمانيا، بسبب مشاكل في الاتصالات.

هيئة السوق المالية:

عمليات الفحص بينت سلامة أنظمة تشغيل السوق المالية السعودية وجاهزيتها.

التعميم على الشركات المدرجة في السوق بضرورة الإفصاح عن أي تطورات جوهرية.

سلامة وجاهزية الأنظمة لضمان تقديم الخدمات لكافة المستثمرين في السوق السعودية.

الفرق التقنية تعمل على مراقبة الأنظمة على مدار الساعة، للتأكد من استمرار الخدمات.

ضمان استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة في السوق المالية السعودية.

شركة تداول السعودية