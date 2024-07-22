شكرا لقرائتكم خبر 89.5 ألف طن إنتاج المملكة من المانجو سنويا.. وجازان في الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من فاكهة المانجو بلغت 68%، بإنتاج سنوي تجاوز 89.5 ألف طن، وذلك من خلال زراعة المانجو في عدة مناطق على مساحة تقدر بنحو 6,966 هكتارا.وأوضحت الوزارة ضمن حملة «موسم حصادها» أن منطقة جازان تصدرت بإنتاج سنوي بلغ 60 ألف طن، تليها منطقة مكة المكرمة بإنتاج يبلغ 18 ألف طن، ثم منطقة المدينة المنورة بإنتاج بلغ 4.5 آلاف طن، ومنطقة عسير بإنتاج 2.8 ألف طن، بينما يبلغ إنتاج منطقة تبوك 2.6 ألف طن، وإنتاج الباحة 912 طنا، وإنتاج منطقة نجران 347 طنا، وإنتاج الشرقية 198 طنا، والرياض 117 طنا، والقصيم 60 طنا.

وأشارت الوزارة أن فاكهة المانجو من المحاصيل الاستوائية ذات المردود الاقتصادي العالي في المملكة، وفصل إنتاجها يستمر من أبريل حتى أغسطس، حيث تنتج المملكة أكثر من عشرين نوعا مختلفا من المانجو، تشمل أصناف: تومي أتكينز، كيت، كنت، الفونس، سكري، الزبدة، الهندي، الجلن، لانجرا، الجولي، سنتيشن، فجر كلاند، السمكة، عويس، تيمور، ناعومي، فلنسيا، عيون المها، الزل، بالمر، تايلندي، وبريبو، لافتة النظر إلى أن المانجو تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية؛ فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب، وتقوي المناعة، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان، وتخفض الإصابة بفقر الدم، وهي كذلك مفيدة لصحة الجلد، وصحة العيون.

يذكر أن حملة «موسم حصادها» تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.

إنتاج المانجو: