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- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ملتقى توطين قطاع المشاريع والتشغيل والصيانة «سعي 2024»، الذي نظمته إمارة منطقة جازان، والمكتب في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، أكثر من 5000 زائر وزائرة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ملتقى توطين قطاع المشاريع والتشغيل والصيانة «سعي 2024»، الذي نظمته إمارة منطقة جازان، والمكتب في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، أكثر من 5000 زائر وزائرة. وشهد الملتقى الذي أقيم ليومين، مشاركة 8 جهات حكومية، و144 شركة ومؤسسة، طرحت فرصا نوعية لتوطين الوظائف خلال المنصة الالكترونية للملتقى. إلى جانب عقد 6 ورش عمل ومحاضرات متخصصة، شارك فيها نخبة من المتخصصين في شؤون العمل والموارد البشرية، والتدريب والتأهيل، استفاد منها أكثر من 300 زائر وزائرة، تناولت موضوعات مهمة منها: (بناء الهوية الشخصية، والتطوير الذاتي المهني، وتنمية القدرات والمهارات وصقلها بالتدريب والخبرات العملية، وأساليب النجاح للحياة العملية، ومفاهيم أنظمة العمل للمنشأة، وترسيخ الاستثمار في تطوير القدرات والمهارات المهنية).

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