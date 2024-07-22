7 آلاف فرصة وظيفية لخريجي التدريب التقني في يونيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي، أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية، بالشراكة مع قطاع الأعمال للخريجين والخريجات، من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، خلال يونيو الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن هذه الفرص الوظيفية تأتي ضمن الجهود المتواصلة للإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها بكل المنشآت التدريبية. فيما تم تنفيذ 24 برنامجا لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وإقامة 19 ملتقى ومعرضا للتوظيف بالشراكة مع كثير من الجهات الراغبة في استقطاب خريجي برامج التدريب التقني. إضافة إلى عقد 23 لقاء لمديري الموارد البشرية من جهات عدة، إلى جانب توقيع 14 مذكرة تفاهم تعزز فرص حصول الخريجين على الوظائف المناسبة لتخصصاتهم.

وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة، بأن الجهود تستمر لما بعد توفير الفرص الوظيفية للخريجين، وذلك خلال قياس رضا أصحاب الأعمال عن جودة المخرجات التدريبية، إذ تم تحليل 128 استبانة قياس رضا الشركاء لهذا الغرض. كما تم قياس رضا الخريجين عبر تحليل 386 استبانة خلال يونيو.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تنفيذ برامج ومبادرات عدة، لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في مجالات تتناسب مع تخصصاتهم، وأطلقت مبادرات عدة للإسهام في تحقيق ذلك، أبرزها مبادرة «فرصة عمل لكل خريج». وكذلك تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها، تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.

وتعقد المؤسسة معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد، بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف، وتعريفهم بفرص العمل المتوافرة.

وظائف خريجي التدريب التقني في يونيو 2024