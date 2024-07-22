163.8 مليون ريال أرباح مجموعة تداول السعودية بالربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة مجموعة تداول السعودية أرباحا صافية 163.8 مليون ريال خلال الربع الثاني 2024، مقابل 105.2 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 55.7%، بحسب النتائج المالية المعلنة أمس.

وبلغ الربح التشغيلي 145.7 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 100.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 45%.

وبلغ إجمالي الربح 218.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2024م مقارنة مع 169.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 29.0%.

وبلغت ربحية السهم 1.37 ريال في الربع الثاني من 2024م، مقارنة مع 0.88 ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 55.7%.

وذكرت المجموعة أن ارتفاع صافي الربح للربع الثاني من 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق إيرادات تشغيلية بقيمة 353.5 مليون ريال في الربع الثاني 2024م، مقارنة مع 268.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 31.6%، ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 37.7% إضافة إلى ارتفاع إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 26.3%.

وأفادت بأن المصاريف التشغيلية بلغت 207.8 ملايين ريال في الربع الثاني من 2024م، مقارنة مع 168.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 23.6%. ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني بشكل أساسي إلى تأثير ارتفاع التكاليف المرتبطة بشركة شبكة مباشر المالية، مقارنة بتأثير أقل في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بعد الاستحواذ على حصة 51% في 7 مايو 2023م، إلى جانب ارتفاع تكاليف القوى العاملة مدفوعة بالزيادة في أعداد الموظفين، وفقا لخطة نمو المجموعة، وارتفاع تكاليف صيانة الأنظمة، وزيادة تكاليف الاستهلاك والإطفاء.