شكرا لقرائتكم خبر غرامة مالية 26.1 مليونا على شركتين تابعتين للصناعات الكهربائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الهيئة العامة للمنافسة غرامة مالية قدرها 26.1 مليون ريال على شركتين تابعتين لشركة الصناعات الكهربائية لاحتمال مخالفتهما نظام المنافسة.وأوضحت «الصناعات الكهربائية» في بيان على تداول أمس، أنها تسلمت قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة من خلال محامي الشركة بتاريخ 17 يوليو 2024، والصادر بالرقم (242)، والمتضمن فرض عقوبة على شركتين تابعتين.

وأشارت إلى أن الغرامة المالية قدرها 26.1 مليون ريال، وذلك لاحتمال مخالفة الشركتين نظام المنافسة.

وأفادت الشركة بأن الهيئة العامة للمنافسة رفعت دعوى مخالفة نظام المنافسة واللائحة التنفيذية على شركتين تابعتين لها للأمانة العامة للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة – الرياض بتاريخ 07 نوفمبر 2023، مشيرة إلى أنه تم اتهام 6 شركات صناعية سعودية من بينها شركتان تابعتان للشركة من قبل الادعاء العام بالهيئة العامة للمنافسة بمخالفة نظام المنافسة، وصدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (683) وتاريخ 04 سبتمبر 2023 بتحريك الدعوى الجزائية ضد الشركات الصناعية الستة.

ولفتت إلى أنه تم صدور القرار رقم (242) وتاريخ 04 يوليو 2024 من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بفرض غرامة مالية على شركتين تابعتين للشركة بمبلغ إجمالي قدره 26.1 مليون ريال، وذلك لاحتمال مخالفة الشركتين الفقرة (8) من المادة الخامسة لنظام المنافسة، والفقرة (د) في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية.

وأكدت الشركة أن مبلغ الغرامة يعد غير جوهري مقارنة بحجم أعمال الشركة وأصولها، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أي مخاطر على وضعها المالي أو التشغيلي.

وأشارت الشركة إلى قوة موقفها القانوني حسب رأي قانوني مستقل، وبناء عليه ستقدم اعتراضا رسميا أمام المحكمة الإدارية بالرياض، مبينة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تخص القضية في حينه.