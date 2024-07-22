المدير التنفيذي

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- بواسطة أيمن الوشواش - للمركز السعودي للاعتماد، رئيس الجهاز العربي «ARAC» الدكتور عادل القعيد، ترأس الاجتماع النصف سنوي للجنة التنفيذية للجهاز بمدينة دبي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز ما أنجز خلال النصف الأول من عام 2024م، وأبرز أعمال وأنشطة اللجان المختلفة، وخطط العمل للنصف الثاني من هذا العام وخاصة ما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتعدد الأطراف وتطوير القدرات الفنية وتعزيز التعاون بين مراكز الاعتماد في الدول الأعضاء. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمركز السعودي للاعتماد، رئيس الجهاز العربي «ARAC» الدكتور عادل القعيد، ترأس الاجتماع النصف سنوي للجنة التنفيذية للجهاز بمدينة دبي.وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز ما أنجز خلال النصف الأول من عام 2024م، وأبرز أعمال وأنشطة اللجان المختلفة، وخطط العمل للنصف الثاني من هذا العام وخاصة ما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتعدد الأطراف وتطوير القدرات الفنية وتعزيز التعاون بين مراكز الاعتماد في الدول الأعضاء. وأكد القعيد على أهمية دور الجهاز العربي للاعتماد في تعزيز البنية التحتية للجودة في الدول العربية، ودعم التجارة البينية العربية، مثنيا على جهود أعضاء اللجنة التنفيذية واللجان المختلفة، مؤكدا أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الجهاز.

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