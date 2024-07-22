أمير الشرقية

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- بواسطة أيمن الوشواش - سعود بن نايف استقبل في مكتبه أمس مدير فرع وزارة الاستثمار بالمنطقة عبدالحميد الشعوان، يرافقه عدد من منسوبي الفرع. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعود بن نايف استقبل في مكتبه أمس مدير فرع وزارة الاستثمار بالمنطقة عبدالحميد الشعوان، يرافقه عدد من منسوبي الفرع. وثمن الأمير سعود بن نايف، جهود الفرع في تقديم خدمات مرنة ومتطورة للشركات المحلية والدولية، سواء من الشركات الناشئة أو الكبرى، مثمنا دعم الحكومة لتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار، لتحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة المالية وسهولة ممارسة الأعمال.

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