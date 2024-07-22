أمير القصيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور فيصل بن مشعل أشاد بما تحقق للمنطقة من تميز في مؤشر الامتثال لقرارات التوطين بنسبة 100%، الأمر الذي يؤكد حجم الجهود المبذولة لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة مساهمتها في سوق العمل، في مجالات متعددة تحقيقا لرؤية المملكة 2030. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور فيصل بن مشعل أشاد بما تحقق للمنطقة من تميز في مؤشر الامتثال لقرارات التوطين بنسبة 100%، الأمر الذي يؤكد حجم الجهود المبذولة لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة مساهمتها في سوق العمل، في مجالات متعددة تحقيقا لرؤية المملكة 2030. جاء ذلك، خلال ترؤسه بمكتبه أمس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين، بحضور أعضاء اللجنة.

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