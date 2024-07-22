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وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، في إطار سعيهما لنقل مستوى التعاون إلى آفاق جديدة في مجال سوق العمل.
وقدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوة للوزير الغيني للمشاركة في المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، الذي ستستضيفه المملكة خلال الفترة 29 - 30 يناير 2025م بمدينة الرياض.
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