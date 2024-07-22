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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المهندس أحمد الراجحي استقبل بمقر الوزارة بالرياض أمس وزير العمل والخدمة المدنية بجمهورية غينيا فايا فرانسوا برونو، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، في إطار سعيهما لنقل مستوى التعاون إلى آفاق جديدة في مجال سوق العمل.

وقدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوة للوزير الغيني للمشاركة في المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، الذي ستستضيفه المملكة خلال الفترة 29 - 30 يناير 2025م بمدينة الرياض.