الاقتصاد

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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- بواسطة أيمن الوشواش - المهندس أحمد الراجحي استقبل بمقر الوزارة بالرياض أمس وزير العمل والخدمة المدنية بجمهورية غينيا فايا فرانسوا برونو، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، في إطار سعيهما لنقل مستوى التعاون إلى آفاق جديدة في مجال سوق العمل.

وقدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوة للوزير الغيني للمشاركة في المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، الذي ستستضيفه المملكة خلال الفترة 29 - 30 يناير 2025م بمدينة الرياض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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