شكرا لقرائتكم خبر مليون سائح لمنطقة الباحة في 2023 ينفقون 1.2 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين لمنطقة الباحة في 2023 مليون سائح بزيادة بلغت 6% مقارنةً بالعام 2022م.

وأظهرت بيانات أرقام القطاع السياحي في منطقة الباحة حتى نهاية العام 2023م، أن إجمالي إنفاق السياح بلغ 1.2 مليار ريال بزيادة بلغت 27%.

وأشارت البيانات إلى أن عدد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة بلغت 32 ترخيصا، وتجاوز عدد الغرف في مرافق الضيافة الـ 1200 غرفة.

وأفادت أن عدد الوظائف في القطاع السياحي وصل إلى ما يقارب 7 آلاف وظيفة بزيادة قدرها 11% عن العام 2022م، وبلغت نسب توطين الوظائف 18%، فيما وصلت نسبة التوطين في الوظائف المرخصة من وزارة السياحة إلى 28%.

إلى ذلك زار وزير السياحة أحمد الخطيب، منطقة الباحة ضمن جولته على عدد من مناطق المملكة، بالتزامن مع برنامج صيف السعودية، بمرافقة عدد من قيادات الوزارة، واطلع وزير السياحة على المشاريع القائمة من قبل صندوق التنمية السياحي في المنطقة، مؤكدا حرصه على أن تكون هذه المشاريع ذات مزايا نوعية وأن تلبي احتياجات المنطقة لاستقبال المزيد من السياح من داخل المملكة وخارجها، مشيدا بما تحظى به المنطقة من طبيعة ساحرة وما تتمتع به من إمكانيات واعتدال مناخي مما يؤهلها لأن تصبح من أبرز الوجهات السياحية في المملكة وكل دول المنطقة.

وتجول الخطيب خلال الزيارة على عدد من المعالم السياحية في مدينة الباحة والوقوف على الإمكانات المتوفرة للسياح الزائرين؛ بهدف إثراء تجربة السائح للوجهات السياحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المنطقة.

إحصائية السياحة لمنطقة الباحة: