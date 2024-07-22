هيئة الطيران المدني تشارك في معرض فارنبرة الدولي للطيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة العامة للطيران المدني بوفد برئاسة رئيس الهيئة عبدالعزيز الدعيلج، في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2024م، خلال الفترة 22 - 26 يوليو الجاري، الذي يعقد بمطار فارنبورو بالمملكة المتحدة، ويشهد عددا من الفعاليات المهمة في صناعة الطيران.

ويوفر معرض فارنبرة الدولي للطيران؛ منصة تستعرض من خلالها الهيئة دور قطاع الطيران المدني في المملكة، وحجم التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، بالإضافة إلى بناء علاقات ثنائية وشراكات استثمارية مع منظومة الطيران المدني في المملكة المتحدة.

ويستعرض الوفد السعودي الفرص الاستثمارية المتاحة وحجم التطورات التي تقودها الهيئة في منظومة الطيران؛ بهدف تمكين النمو والابتكار في صناعة الطيران.

وخلال مشاركة الوفد السعودي في المعرض؛ تنظم الهيئة بالشراكة مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي البريطاني للطيران، لتبادل الخبرات واستعراض فرص الاستثمار التي توفرها المملكة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

يذكر أن قطاع الطيران المدني في المملكة؛ شهد تحولا كبيرا وتطورات متسارعة تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، فقد حقق القطاع خلال النصف الأول من العام 2024م أرقاما قياسية في الحركة الجوية، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 17% لتصل إلى 62 مليون مسافر، كما زادت الرحلات الجوية بنسبة 12% لتصل إلى 446 ألف رحلة، بالإضافة إلى ذلك شهدت هذه الفترة الإعلان عن خارطة طريق الطيران العام، كما كان للهيئة الريادة في تجربة التاكسي الجوي أحد أنماط التنقل الجوي المتقدم؛ التي ستسهم في تمكين النمو والابتكار في قطاع الطيران بالمملكة، ومن المتوقع أن يجذب معرض فارنبرة الدولي للطيران 2024م قرابة 75 ألف زائر من 102 دولة، يمثلون 250 وفدا من قطاعات الطيران المدني والعسكري والفضاء.