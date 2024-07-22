شكرا لقرائتكم خبر عن في قطاعي الصناعة والتعدين.. المملكة توسّع علاقاتها مع البرازيل وتشيلي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستعد المملكة العربية السعودية ممثلة بوفد من منظومة الصناعة والثروة المعدنية لجولة اقتصادية مهمة، بقيادة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، يرافقه نائبه لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر، تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو.
يأتي ذلك لتعزيز الروابط الثنائية وجذب الاستثمارات إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين.
وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في البرازيل وتشيلي، كما سيلتقي الشركات العالمية الرائدة في مجالات التعدين والأغذية والطيران، والقطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى.
وستشمل الاجتماعات الرئيسية في البرازيل الجمعية البرازيلية للتعدين (IBRAM)، وشركة (Vale)، و Minerva Foods و JBS، وشركة BRF SA(المنتج الرئيسي العالمي للأطعمة البروتينية الطازجة والمجمدة)، وغيرها من الشركات التجارية والصناعية المهمة.
وتتمتع البرازيل وتشيلي بثروات معدنية هائلة، وتربط البرازيل علاقات ثنائية راسخة مع المملكة تمتد لأكثر من 50 عامًا، وترتكز روابطهما بشكل كبير على منتجات الطاقة، والمعادن، والمنتجات الزراعية، والأسمدة.
فيما يتمتع الاقتصاد المتنوع للبرازيل، في قطاعات قوية خاصة في التعدين والزراعة والتصنيع والخدمات، والعديد من الفرص لتعزيز الروابط التجارية، إذ تمتلك المملكة استثمارات أجنبية مباشرة في البرازيل، بما في ذلك حصة حديثة بنسبة 10% في شركة Vale للمعادن الأساسية، من خلال شركة منارة للمعادن، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة(PIF) وشركة معادن.
إضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني "سالك" على 180 مليون سهم في شركة BRF، البرازيلية الرائدة عالميًا في قطاع الدواجن، بحصة بلغت 10.7% وباستثمار إجمالي قيمته 1.27 مليار ريال سعودي.
وفي يونيو 2024، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ألمار" لحلول المياه، كارلوس كوزين، وهي جزء من "مجموعة عبد اللطيف جميل" السعودية، أن الشركة تتطلع إلى إبرام شراكة مع عملاق التعدين "كوديلكو" التشيلية المملوكة للدولة في مشروعها "ماريكونجا" لإنتاج الليثيوم.
وأضاف كوزين أن الشركة التي يقع مقرها في إسبانيا، تركز على حلول معالجة المياه لإنتاج الطاقة المتجددة، وترغب في الاستفادة من تقنياتها في استخلاص الليثيوم المستخدم في تصنيع البطاريات، وهي عملية تتطلب كميات ضخمة من المياه.
وبذلت المملكة جهودًا كبيرة لجذب المستثمرين، فعملت على إعادة تنظيم نظام الاستثمار التعديني في عام 2019، الذي جرى تطويره من خلال المقارنة العالمية على نطاق واسع.
وأدى هذا التحول إلى وضع المملكة على الخريطة العالمية، متماشيًا مع قادة العالم في مجال التعدين، كما أكد تقرير مجلة التعدين العالمي 2023 عن مخاطر الاستثمار، إذ سلط التقرير الضوء على الأداء المتميز للمملكة إقليميًا وعالميًا، وارتفع مستوى المملكة بشكل كبير فيما يتعلق بتخفيف مخاطر الاستثمارات التعدينية من عام 2018 إلى عام 2023 (5 سنوات) لتصبح إحدى أفضل 10 دول بأقل مخاطر قانونية ومالية - تقيس خطر خسارة المستثمر للفوائد الاقتصادية من اكتشاف معدني، وضريبة الشركات، والنمو الاقتصادي.
كما صنّف التقرير المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الترخيص، ما يشير إلى كفاءة عملية الترخيص.
وفي أبريل 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف (EEP) بتخصيص 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف، وتسريع الاستكشاف الابتكاري، وتحديد إمكانات معدنية جديدة، وتوسيع المواهب المحلية، وتحقيق الأهداف الرئيسية في قطاع التعدين والصناعات المعدنية بالمملكة.
إضافة إلى ذلك، تتمتع المملكة بنسبة كبيرة من الشباب، إذ يشكل ثلثا السكان من الشباب تحت سن 30 عامًا، كما تتمتع المملكة بقوى عاملة نشطة مدعومة باستثمارات حكومية كبيرة في التعليم.
إضافة إلى موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية والموارد المعدنية الغنية والحوافز الاستثمارية الجذابة، ما يجعلها وجهة استثمارية رائدة للبرازيل وتشيلي.
يأتي ذلك لتعزيز الروابط الثنائية وجذب الاستثمارات إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين.
المدن الرئيسية في البرازيلوسيزور الوفد خلال جولته المدن الرئيسية في البرازيل، بما في ذلك ساوبولو وبرازيليا وريو دي جانيرو، وكذلك مدينة سانتياغو في تشيلي، وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.
وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في البرازيل وتشيلي، كما سيلتقي الشركات العالمية الرائدة في مجالات التعدين والأغذية والطيران، والقطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى.
وستشمل الاجتماعات الرئيسية في البرازيل الجمعية البرازيلية للتعدين (IBRAM)، وشركة (Vale)، و Minerva Foods و JBS، وشركة BRF SA(المنتج الرئيسي العالمي للأطعمة البروتينية الطازجة والمجمدة)، وغيرها من الشركات التجارية والصناعية المهمة.
اجتماعات في تشيليفيما سيشمل جدول الزيارة إلى تشيلي عدة اجتماعات مع وزير التعدين، ومع قادة الاتحاد الصناعي التشيلي (SOFOFA)، وشركات رائدة في مجال التعدين مثل (Codelco) و Antofagasta) ، وغيرها من الوزارات والشركات.
وتتمتع البرازيل وتشيلي بثروات معدنية هائلة، وتربط البرازيل علاقات ثنائية راسخة مع المملكة تمتد لأكثر من 50 عامًا، وترتكز روابطهما بشكل كبير على منتجات الطاقة، والمعادن، والمنتجات الزراعية، والأسمدة.
فيما يتمتع الاقتصاد المتنوع للبرازيل، في قطاعات قوية خاصة في التعدين والزراعة والتصنيع والخدمات، والعديد من الفرص لتعزيز الروابط التجارية، إذ تمتلك المملكة استثمارات أجنبية مباشرة في البرازيل، بما في ذلك حصة حديثة بنسبة 10% في شركة Vale للمعادن الأساسية، من خلال شركة منارة للمعادن، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة(PIF) وشركة معادن.
إضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني "سالك" على 180 مليون سهم في شركة BRF، البرازيلية الرائدة عالميًا في قطاع الدواجن، بحصة بلغت 10.7% وباستثمار إجمالي قيمته 1.27 مليار ريال سعودي.
أكبر منتج لليثيوممن ناحية أخرى، تعد تشيلي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم، وهو معدن رئيسي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، الذي يأتي بالتزامن مع التوسع الكبير الذي تشهده المملكة في تصنيع المركبات الكهربائية، إذ تشكل هذه الزيارة فرصة للبلدين لتبادل المعرفة والخبرات التقنية في هذا المجال، إضافة إلى مجال الطاقة الشمسية والرياح.
وفي يونيو 2024، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ألمار" لحلول المياه، كارلوس كوزين، وهي جزء من "مجموعة عبد اللطيف جميل" السعودية، أن الشركة تتطلع إلى إبرام شراكة مع عملاق التعدين "كوديلكو" التشيلية المملوكة للدولة في مشروعها "ماريكونجا" لإنتاج الليثيوم.
وأضاف كوزين أن الشركة التي يقع مقرها في إسبانيا، تركز على حلول معالجة المياه لإنتاج الطاقة المتجددة، وترغب في الاستفادة من تقنياتها في استخلاص الليثيوم المستخدم في تصنيع البطاريات، وهي عملية تتطلب كميات ضخمة من المياه.
عامل جذب للمستثمرينوتشكل الثروة الجيولوجية للمملكة العربية السعودية عاملًا جاذبًا للمستثمرين، خاصةً في قطاع المعادن، إذ تتيح المملكة البيانات الجيولوجية التي يمتد عمرها إلى 80 عامًا، والقابلة للوصول لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة، إذ أدى التحديث الجديد للدرع العربي إلى زيادة القيمة التقديرية للاحتياطيات المعدنية للمملكة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.
وبذلت المملكة جهودًا كبيرة لجذب المستثمرين، فعملت على إعادة تنظيم نظام الاستثمار التعديني في عام 2019، الذي جرى تطويره من خلال المقارنة العالمية على نطاق واسع.
وأدى هذا التحول إلى وضع المملكة على الخريطة العالمية، متماشيًا مع قادة العالم في مجال التعدين، كما أكد تقرير مجلة التعدين العالمي 2023 عن مخاطر الاستثمار، إذ سلط التقرير الضوء على الأداء المتميز للمملكة إقليميًا وعالميًا، وارتفع مستوى المملكة بشكل كبير فيما يتعلق بتخفيف مخاطر الاستثمارات التعدينية من عام 2018 إلى عام 2023 (5 سنوات) لتصبح إحدى أفضل 10 دول بأقل مخاطر قانونية ومالية - تقيس خطر خسارة المستثمر للفوائد الاقتصادية من اكتشاف معدني، وضريبة الشركات، والنمو الاقتصادي.
كما صنّف التقرير المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الترخيص، ما يشير إلى كفاءة عملية الترخيص.
حوافز تنافسيةووفر نظام الاستثمار التعديني الجديد في المملكة حوافز تنافسية عديدة في قطاع التعدين والمعادن، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75% للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من رسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100%.
وفي أبريل 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف (EEP) بتخصيص 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف، وتسريع الاستكشاف الابتكاري، وتحديد إمكانات معدنية جديدة، وتوسيع المواهب المحلية، وتحقيق الأهداف الرئيسية في قطاع التعدين والصناعات المعدنية بالمملكة.
إضافة إلى ذلك، تتمتع المملكة بنسبة كبيرة من الشباب، إذ يشكل ثلثا السكان من الشباب تحت سن 30 عامًا، كما تتمتع المملكة بقوى عاملة نشطة مدعومة باستثمارات حكومية كبيرة في التعليم.
إضافة إلى موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية والموارد المعدنية الغنية والحوافز الاستثمارية الجذابة، ما يجعلها وجهة استثمارية رائدة للبرازيل وتشيلي.