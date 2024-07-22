شكرا لقرائتكم خبر عن خسائرها تريليون دولار سنويا.. خبير يكشف تفاصيل التأمين ضد الهجمات السيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عمرو فاروق، خبير أمن المعلومات، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جات ديف الشرق الأوسط " JATDEV"، إن الحروب السيبرانية مستمرة طوال الوقت وغالبا ما تتم في الخفاء ولا تكون معلنة شأن الحروب التقليدية المتعارف عليها مثل الحرب على غزة، وتتطور بشكل مستمر مقابل التطور التكنولوجي المتسارع في العالم وتحقق خسائر كبيرة للحكومات والمؤسسات والأفراد يصل إلى تريليون دولار في العالم سنويا.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مصطلح الحرب السيبرانية تعطي انطباع كما وأنها أمر يتم لفترة وينتهي ولكنها لا تتوقف أبدا، بل العكس تعمل بنشاط مستمر لاسيما مع التطور التكنولوجي المزهل في العالم، ومن بينها الذكاء الاصطناعي الذي ساعد في تطور عمليات الاختراق بضراوة كبيرة.

وأضاف أن حجم الخسائر العالمية الناجمة عن الهجمات السيبرانية تصل إلى تريليون جنيه سنويا مقابل 80 مليار دولار حجم الإنفاق على أمن المعلومات.

وأشار إلى أن هناك سبل تأمين أساسية يجب أن تقوم بها الحكومات والمؤسسات لحماية الأمن السيبراني، تنقسم إلى ثلاث محاور؛ الأول: وضع سياسات تأمينية تكون واضحة لكل المؤسسات، ثانيا: الاستثمار في البشر وتطوير المهارات، ثالثا: والاستثمار في التكنولوجيا التي تساعد على التأمين من مخاطر الهجمات السيبرانية سواء مطورة محليا أو مستوردة.