شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوجه بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار للحفاظ على حق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه بضرورة تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي فى جميع أنحاء الجمهورية لجميع المشتركين بشكل عام و بالنسبة لكبار المشتركين من القطاعات الصناعية و التجارية.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة أعدت جدول للمرور على شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية و التفتيش المالي عليهم ، كاشفا أن هناك ارتفاعا غير مسبوق فى نسب الفقد ببعض شركات التوزيع.

و قال المصدر أن هناك تعليمات لجميع شركات التوزيع بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم والتأكد من تركيبها بواسطة موظف الكهرباء، موضحا أن هذه الخطوة ستساهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية التى تتكبدها الدولة بسبب السرقات.