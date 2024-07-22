الاقتصاد

وزير الطاقة يبحث أوجه التعاون في عدة مجالات مع مسؤولين مصريين

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض يوم الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت.
وبحث الوزراء في أثناء اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين، سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهم المشتركة في هذه المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين، وطموحات شعبيهما.

مشروع الربط الكهربائي

كما ناقش الاجتماع سير الأعمال في الموضوعات المشتركة، مثل مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة والشبكة المصرية، أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، الذي سيعزز استقرار واعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، ويُعظّم حجم المردود الاقتصادي والتنموي للمشروعات الكهربائية المشتركة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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