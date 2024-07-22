شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يبحث أوجه التعاون في عدة مجالات مع مسؤولين مصريين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض يوم الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت.
وبحث الوزراء في أثناء اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين، سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهم المشتركة في هذه المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين، وطموحات شعبيهما.
وبحث الوزراء في أثناء اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين، سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهم المشتركة في هذه المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين، وطموحات شعبيهما.