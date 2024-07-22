مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12202 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 14.61 نقطة ليقفل عند مستوى 12202.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 344 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سماسكو، ومهارة، وبترو رابغ، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات لجام الرياضة، والصناعة الكهربائية، والإنماء ريت الفندقي، وميدغيلف للتأمين، والآمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 6.09% .

فيما كانت أسهم شركات سماسكو، وأنعام القابضة، ومهارة، وشمس، والصناعة الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سماسكو، ومياهنا، والراجحي، وعذيب للاتصالات، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 60.60 نقطة ليقفل عند مستوى 25762.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

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