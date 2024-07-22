شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار بورصة الدواجن فى مصر اليوم بعد تحرك فى الأسعار على مدار يومين، لتسجل أسعار الفراخ البيضاء مستويات 72 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين 82 إلى 90 جنيها للكيلو تقريباً مقابل مستويات وصلت إلى 95 جنيها للمستهلكين.



وسجل سعر البيض فى الأسواق استقرار ملحوظ لتسجل الكرتونة 142 جنيها للبيض الأبيض و137 جنيها للبيض البلدى و149 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار.



وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ فى المزارع من مستويات 90 إلى 85 جنيها ثم إلى 75 وصولا إلى 72 جنيها فى تداولات اليوم.

أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية فى أدنى مستويات لها منذ شهرين تقريباً مع هبوط فى أسعار الفراخ البيضاء فى المزارع من 95 إلى 72 جنيها.