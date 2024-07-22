الاقتصاد

عمومية «سبيماكو» توافق على تعيين مراجع حسابات جديد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت مجلس إدارة الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على تغيير مراجع الحسابات الخارجي الحالي بيكر تيلي.
وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة كيه بي إم جي الدولية المحدودة كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وبأتعاب قدرها 3,627,000 ريال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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