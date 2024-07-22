شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سبيماكو» توافق على تعيين مراجع حسابات جديد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على تغيير مراجع الحسابات الخارجي الحالي بيكر تيلي.
وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة كيه بي إم جي الدولية المحدودة كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وبأتعاب قدرها 3,627,000 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على تغيير مراجع الحسابات الخارجي الحالي بيكر تيلي.
وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة كيه بي إم جي الدولية المحدودة كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وبأتعاب قدرها 3,627,000 ريال.