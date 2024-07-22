شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن»: ترسية مشروع على شركة تابعة بـ120.57 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لدن للاستثمار ترسية مشروع على شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" من قبل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية - الهيئة الملكية للجبيل وينبع –.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المشروع عبارة عن إنشاء مباني ومستودعات إدارات التشغيل والصيانة - المرحلة الأولى.
وأضافت أن قيمة المشروع 120.570.325.18 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
وأشارت إلى أن المشروع يشمل القيام بجميع الأعمال اللازمة لبناء مباني و مستودعات إدارات التشغيل والصيانة - المرحلة الأولى - بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية و تشمل أيضاً المسطحات الخضراء وتطوير الموقع وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة لإنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المشروع عبارة عن إنشاء مباني ومستودعات إدارات التشغيل والصيانة - المرحلة الأولى.
وأضافت أن قيمة المشروع 120.570.325.18 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
وأشارت إلى أن المشروع يشمل القيام بجميع الأعمال اللازمة لبناء مباني و مستودعات إدارات التشغيل والصيانة - المرحلة الأولى - بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية و تشمل أيضاً المسطحات الخضراء وتطوير الموقع وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة لإنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة.