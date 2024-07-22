شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: التغييرات المحدودة لبعض الأعضاء المتفرغين بالقابضة هدفها تغير الدماء والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء يستهدف من إجراء تغيرات محدودة لعدد من الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة للكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى، تجديد الدماء للوصول إلى أعلى معايير الجودة فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء يتخذ قرارات التغير بالتنسيق مع نائبته المهندسة صباح مشالى والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أن الوزير حريص على استقرار الأوضاع داخل قطاع الكهرباء والعمل كفريق واحد.

أشار المصدر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عدة تغيرات بعدد من شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن قرار الفصل بين القطاع المالى و التجارى بشركة القناة هدفه تطبيق مبدأ الشفافية في العمل .



