شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بعد إعلان "بايدن" انسحابه من السباق الرئاسى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت أسعار النفط تداولات الأسبوع اليوم الاثنين، على ارتفاع بعد إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسى، فضلا عن آمال خفض الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.52% إلى 83.06 دولار للبرميل، وفق بيانات "بيزنس انسايدر" الأمريكي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر - الأكثر نشاطا - بنسبة 0.45% إلى 78.99 دولار للبرميل.

وكان بايدن قد أعلن أمس في تغريدة على منصة إكس دعمه الكامل وتأييده لكامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي.

ووفقا لتقرير من بلومبرج، أنه في حال فوز كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فإنها ستكون أكثر صرامة تجاه صناعة النفط مما

كان عليه بايدن، حيث أشار سجل هاريس كوزيرة عدل كاليفورنيا السابقة إلى رفع دعاوى ضد شركات النفط الكبرى.

ويترقب المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده على مدار يومي 30 و31 يوليو الجاري، ورغم توقعات تثبيت الفائدة هذا الاجتماع، لكنهم يتطلعون للحصول على معلومات أكثر حول التخفيض المرتقب في شهر سبتمبر.